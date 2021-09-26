https://news.day.az/politics/1384180.html Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли - ФОТО
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли - ФОТО
Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специальный представитель Президента Азербайджана в Агдаме совместно организовали очередную поездку агдамцев на родные земли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, жителей города встретил спецпредставитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.
Участники визита посетят комплекс "Имарат", Аллею шехидов, мечети Джума и Гиясли, а также крепость Шахбулаг.
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