В мечетях Украины прочтены молитвы за упокой душ шехидов Отечественной войны

В действующих в Украине мечетях почтена светлая память шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мечетях Украины прочтены молитвы за упокой душ шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, совершены намаз и религиозные обряды. Также прочтены молитвы во имя мира во всем мире. Верующие в течение дня будут поминать шехидов во время намаза.

Отметим, что 27 сентября 2020 года в ответ на обстрел со стороны Армении военных позиций нашей армии и гражданского населения, Азербайджан, используя право на самооборону, приступил к контрнаступательной операции на своей законной территории. В 44-дневной войне 2907 военнослужащих стали шехидами, 7 человек пропали без вести. В результате военных преступлений Армении против Азербайджана погибли свыше 100 мирных жителей, включая 11 детей, а 450 человек получили ранения.