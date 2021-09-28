Зангезурский коридор создаст новые перспективы для усиления сотрудничества между тюркскими государствами

В своём выступлении на 10-м пленарном заседании ТюркПА в городе Туркестан в Казахстане 28-го сентября председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сагиба Гафарова подчеркнула стратегическую важность строительства Зангезурского коридора, передает Day.Az.

"Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под началом Президента и Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева в сентябре-ноябре прошлого года положила конец продлившейся тридцать лет оккупации азербайджанских земель и породила новую реальность в регионе", - отметила спикер парламента.

По ее словам, одним из существенных итогов этой великой Победы является историческая возможность создания Зангезурского коридора, который обеспечит непосредственное сообщение между тюркоязычными государствами.

"Вместе с успешно реализованными в регионе по сей день транснациональными энерготранспортными проектами этот коридор создаст совершенно новые перспективы для усиления сотрудничества между тюркскими государствами", - сказала Гафарова.