https://news.day.az/politics/1391305.html Командующий Сухопутными войсками Азербайджана отправился в Стамбул
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана отправился в Стамбул
По приглашению командующего Сухопутными войсками турецких вооруженных сил генерала армии Мусы Авсевера заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-майор Энвер Эфендиев отбыл в Турцию, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
14 октября Эфендиев примет участие в мероприятии "День высокопоставленных наблюдателей" в рамках учений Avrasiya sülhü - 2021 в Стамбуле.
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