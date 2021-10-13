Командующий Сухопутными войсками Азербайджана отправился в Стамбул

По приглашению командующего Сухопутными войсками турецких вооруженных сил генерала армии Мусы Авсевера заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-майор Энвер Эфендиев отбыл в Турцию, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

14 октября Эфендиев примет участие в мероприятии "День высокопоставленных наблюдателей" в рамках учений Avrasiya sülhü - 2021 в Стамбуле.