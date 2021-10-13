Сахиба Гафарова выступила на пленуме Третьего Евразийского женского форума

13 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на пленарном заседании проходящего в Санкт-Петербурге в России Третьего Евразийского женского форума.

Как передает Day.Az, Гафарова сказала, что представленные на обсуждение на форуме темы дают возможность широкого обмена мнениями о роли женщин в мировых процессах современности. Усилия по поощрению равенства, справедливости и прогресса женщин приносят плоды - во многих странах женщины сегодня с большей уверенностью смотрят в будущее.

Изменения, происходящие в сегодняшнем мире, устойчивые и динамичные тенденции социально-экономического развития наполняют статус женщин в структуре общества новым содержанием, подчеркнула председатель Милли Меджлиса. Сегодня женщины вносят весомый вклад в решение глобальных проблем, в том числе в устранение последствий пандемии COVID-19, а также в международные усилия по поддержанию мира, безопасности и устойчивого развития во всем мире.

Повествуя об истории и достижениях политики нашей страны в отношении женщин, спикер сообщила об особых внимании и заботе, которыми женщин испокон веку окружали в Азербайджане. Создание Азербайджанской Демократической Республики в 1918-м году открыло широкие возможности для женщин стать активными членами общества. Гафарова особо указала на получение женщинами именно в то время - впервые на мусульманском Востоке - права избирать и избираться наравне с мужичинами.

Суть проводимой в нашей стране в современную эпоху политики в отношении женщин заключается в реализации их политических, социальных, экономических и культурных прав, а также в обеспечении гендерного равенства и расширении участия женщин в управлении государством, отметила Гафарова. Основа этой политики была заложена в конституции Азербайджанской Республики, составленной под руководством великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и принятой в 1995-м году. В 1998-м году был создан Государственный комитет по проблемам женщин, позднее переименованный в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей. А в 2000-м году Президент страны подписал указ о реализации в Азербайджане новой государственной политики в отношении женщин. Этот указ преследовал цель сделать так, чтобы женщины были представлены равноправно в государственном управлении, бизнесе и экономике. В том же году Азербайджанской Республикой был принят подготовленный на основе Пекинской платформы Национальный план деятельности по женским вопросам на 2000-2005-й годы. В этом документе особое внимание уделялось теме вооруженных противостояний. Решён и уже отошёл в область истории карабахский конфликт, за последние тридцать лет оборвавший жизни многих граждан Азербайджана, включая женщин, напомнила Сахиба Гафарова, прежде чем отметить, что созданные последствиями этого конфликта проблемы, в том числе, тяготы, выпавшие на долю беженцев и вынужденных переселенцев, пали и на женские плечи.

Подписанное в ноябре прошлого года президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении трёхстороннее заявление подвело черту под бывшим карабахским конфликтом. После победы, которую Азербайджан одержал в 44-дневной Отечественной войне, в регионе сложились новые реалии, открывающие самые широкие перспективы для более активного вовлечения наших женщин во все общественные сферы, отметила председатель Милли Меджлиса.

Затем Сахиба Гафарова подчеркнула, что ведущаяся в настоящее время под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева работа приводит к существенным подвижкам во всех касающихся женщин областях государственной политики. Систематические реформы, выполняемые в стране, а также обширные программы социально-экономического развития регионов страны благотворно влияют на жизнь женщин. Принятые в этой связи законы делают возможным дальнейшее усовершенствование поддержания гендерного равенства. Гафарова подчеркнула и то, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева вносит особенный вклад в дело, позволяя добиться ещё больших успехов в защите прав женщин и усилении их роли в государственной и общественной жизни. Первая леди Азербайджана своей многогранной и успешной деятельностью вдохновляет наших женщин на более решительную реализацию своего потенциала.

Рост женского движения и усиление социального партнёрства между женскими общественными организациями и государственными структурами положительно влияет на укрепление социальной защиты женщин. По словам председателя Милли Меджлиса, полнейшее выявление потенциала женщин и расширение их прав и возможностей - необходимые условия построения более здоровых и процветающих обществ.