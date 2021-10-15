Армения готовит почву для очередных провокаций

Распространенная армянской стороной необоснованная информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Араздейен, не соответствует действительности и является абсолютной ложью, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подчеркивается, что противоположная сторона, распространяя ложную информацию такого рода, пытается подготовить почву для очередных провокаций.

"Сообщаем, что подразделения азербайджанской армии решительно пресекут любые провокации", - сказали в оборонном ведомстве.