Эту песню не задушишь, не убьешь: средневековые методы Ирана должны быть осуждены

Вот сейчас и посмотрим, кто в реальности на что горазд. Дело в том, что группа отечественных правозащитников, входящих в действующую в Азербайджане Совместную рабочую группу по правам человека, обратилась в Комитет ООН по правам человека и организацию Amnesty International в связи с недавним арестом азербайджанских активистов в Исламской Республике Иран.

"Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся в течение 44 дней, была встречена с воодушевлением гражданами Ирана азербайджанского происхождения. 12 активистов, приветствовавших освобождение Азербайджаном своих земель после 30 лет, провели акцию в парке Джирал в городе Ардебиль в знак поддержки Азербайджанской армии и в знак протеста против оказания помощи Ираном Армении", - указывают авторы заявления.

Очень правильное и своевременное напоминание. Оно объясняет многое. Например то, что многие граждане ИРИ азербайджанского происхождения не просто внимательно следили за ходом 44-дневной войны, но и восприняли победу Азербайджана как повод для радости и гордости. Да, не все иранские азербайджанцы таковы. Есть, увы, немало и таких, которые десятилетиями торговали с Арменией и, что совсем плохо, с карабахскими сепаратистами.

Это, кстати, стало известно не только по окончании 44-дневной войны, но и после того, как Азербайджан, видя нежелание руководства ИРИ реагировать на обоснованное недовольство со стороны официального Баку по поводу продолжающихся поставок карабахским сепаратистам в Ханкенди топлива и прочего, решил установить свой контроль на данном участке границы, расположив там посты.

Вот тогда-то и выяснилось, что в сопроводительных документах, выданных иранской стороной, было прописано "Степанакерт, Армения". Что является доказательством того, что вся эта торговля купировалась на государственном уровне. Но вели ее, увы и ах, иранские азербайджанцы. Их поведение объясняется не только жаждой наживы, но и тем, что они взращены в стране, где нет азербайджанских школ и где издавна пропагандировалось негативное отношение к Азербайджану.

Так оно происходит и ныне. Есть же куча сообщений о том, что в последнюю пятницу в мечетях Ирана были слышны, мягко говоря, недружелюбные речи в адрес нашей страны. И ладно бы все обошлось этим. Нет же! Как мы ранее сообщали, 9 октября 2021 года суд города Ардебиль приговорил активистов, которые во время акции были избиты и арестованы силами безопасности иранского режима, к 180 месяцам тюремного заключения и 888 ударам плетью.

Хусейн Балахани, Аскер Акперзаде, Мостафа Первин, Мортеза Первин, Моджтаба Первин, Хамед Геидари, Мохаммед Чолани, Собхан Бекхши, Мехди Хушменд, Бехмен Хейрчу и Седжад Чолани были признаны виновными по статье 607 пятого тома УК Ирана и по обвинению в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов приговорены к 7 месяцам и 16 суткам, по обвинению в нарушении общественного порядка к 7 месяцам и 16 суткам тюремного заключения и 74 ударам плетью. Кроме того, Аскер Акперзаде был оштрафован по обвинению в нанесении увечий сотруднику полиции.

Все это - свидетельство масштабных и жестоких репрессий в ИРИ в отношении азербайджанцев. Из них ударами плетей, сажанием в тюрьмы пытаются выбить радость за победу нашей страны в 44-дневной войне. Хотя, казалось бы, что тут противозаконного?! Радуются же в той или иной стране мира за победы футбольных сборных других стран. А тут имела место далеко не футбольная победа. Тут произошло поистине историческое событие - освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации!

Как не радоваться иранским азербайджанцам тому, что наш флаг теперь развевается в Шуше, Агдаме, Кяльбяджаре, Лачине и в иных деоккупированных районах и городах? Но политическое, духовное и военное руководство ИРИ, как оказалось, вовсе не радо этой нашей победе. По многим причинам, включая потерю доходов от наркотрафика через ранее не контролируемые Азербайджаном территории нашей страны.

Но, пожалуй, важнейшей причиной недовольства ИРИ было понимание того, что победа нашей страны в 44-дневной войне может привести к росту популярности Азербайджана, как сильного и способного добиваться любых поставленных целей, государства. Экономически развитый, светский Азербайджан, да еще и обладающий могучей армией - ориентир для иранских азербайджанцев. Вот и было принято решение жесточайшим образом подавлять свободолюбивый голос наших собратьев в ИРИ.

Делается это средневековыми методами, через удары плетью, что показывает реальный уровень развития Ирана. Осуждения которого требуют отечественные правозащитники. И теперь слово за Комитетом ООН по правам человека и организацией Amnesty International .Они, как мы все прекрасно помним, так и не удосужились призвать к введению санкций против Армении за почти тридцатилетнюю оккупацию азербайджанских земель и за бомбежку наших мирных городов в ходе 44-дневной войны. Посмотрим, призовут ли они к введению новых санкций против Ирана за насилие над проживающими там азербайджанцами.

Акпер Гасанов