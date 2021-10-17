https://news.day.az/politics/1392660.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Распространяемая армянской стороной информация о том, что подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь по населенному пункту Араздейен, не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
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