Азербайджан и НАТО обсудили дальнейшее развитие взаимодействий

18 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министр обороны подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на территориях, освобожденных благодаря победе доблестной Азербайджанской Армии в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, а также о текущей ситуации на азербайджанской государственной границе.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с НАТО, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.

X.Коломина выразил готовность НАТО оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Стороны также обсудили поствоенную обстановку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.