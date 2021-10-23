Аслан Асланов: Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев еще много лет назад неоднократно подчеркивал значение единства и укрепления тюркского мира

23 октября в рамках проводимого в Стамбуле медиафорума Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) было организовано панельное заседание на тему "Строительство будущего тюркского мира".

Как сообщает Day.Az, на панельном заседании были заслушаны выступления председателя Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Аслана Асланова, генерального директора и председателя Правления Анатолийского агентства (АА) Сердара Карагеза, декана факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугара Алиева, координатора редакции внешних связей и зарубежных новостей турецкой медиаструктуры NTV Ахмета Йешилтепе и других.

Выступавшие подчеркнули важность формирования альтернативного, но справедливого культурного, политического и экономического единства против давления, насилия, сепаратистских устремлений извне, направленных против построения будущего тюркского мира. Было отмечено, что путь построения будущего тюркского мира проходит через солидарность и сотрудничество. Самый наглядный пример этого единства мы увидели во время Карабахской войны. Победа в Карабахе является одним из самых больших успехов, достигнутых тюркским миром в последнее время. Мы не только освободили наши земли, но и построили наше единство. Мы ощутили вкус совместной работы и достижения Победы. Это была не только военная Победа, но и Победа единства. В мировых медиа не публиковалось аналитических статей, связанных с нарушением территориальной целостности Азербайджана. Тюркский мир, консолидировавшись, постарался довести правду об этом до мира. Этот процесс охватил не только 44 дня войны, но и весь период оккупации. Лидеры Азербайджана и Турции, проявив твердую волю, укрепили единство наших народов. Как результат, турецкие СМИ на всех языках стали писать о провокациях Армении против Азербайджана. Здесь необходимо особо отметить роль наших коммуникационных учреждений.

Отметив, что Тюркский совет под руководством генерального секретаря Багдада Амреева осуществляет очень широкую деятельность, охватывающую различные сферы, Аслан Асланов сказал: "Эта многогранная деятельность и реализуемые проекты служат единству тюркоязычных государств, дальнейшему сближению наших народов и общественных институтов.

В качестве самого последнего примера этому хочу отметить поддержку и очень важное заявление Тюркского совета во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Это привлекает внимание как реальное проявление единства и солидарности между тюркоязычными странами.

Мы - государства и народы, обладающие общей историей, культурой, языком и религией. Эти общие ценности являются очень важными точками опоры для определения нашего места и роли в глобализирующемся, однако порой поляризирующемся мире. Здесь пересекаются и сливаются также пути, ведущие в будущее тюркского мира".

Напомнив о том, что Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев еще много лет назад неоднократно подчеркивал значение единства и укрепления тюркского мира, А.Асланов сказал: "Народы современного тюркского мира, переживающие новый этап подъема, превращаются в один из важных факторов нового мира. Присоединение к этим рядам многих тюркских республик, провозгласивших свой суверенитет, пробуждает светлые надежды на будущее тюркского мира. Эти уже превращающиеся в реальность надежды позволяют говорить о будущем с большим оптимизмом".

Напомнив о том, что сегодня Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Турция - это государства, которые занимают важную позицию в регионе и вносят весомый вклад в глобальную безопасность, Аслан Асланов, подчеркнул, что реальная оценка потенциала наших государств и народов и консолидация этой силы имеют особое значение для нашего будущего. "К сожалению, сегодня мы сталкиваемся в мире с враждой в отношении тюрок, исламофобией и другой подобной несправедливостью. Если мы вместе будем отвечать на ожидаемые и неожиданные вызовы времени, вместе выступим против существующих угроз, то ни одна сила не устоит перед нами. Наглядным подтверждением этого является морально-политическая поддержка Турции, а также Тюркского совета в период, когда Азербайджан поднялся на освободительную войну в Карабахе", - сказал он.

Особо отметив, что азербайджано-турецкое братство может стать лучшей моделью, образцом для будущего тюркского мира, Аслан Асланов сказал: "Перелистывая историю перед поездкой в Стамбул, я вспомнил случай, произошедший в апреле 2014 года на саммите "Восточного партнерства" в Праге. Турция не была представлена на этом саммите. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, прервав одного из тех, кто выступал против Турции, сказал "Здесь нет Турции, но есть я", и стал говорить о турецких реалиях. На политических аренах, в международной политической плоскости, где не присутствует Азербайджан, его позицию представляет Турция. Я неслучайно вспомнил случай, произошедший 7 лет назад в Праге. Считаю, что это пример для будущего тюркского мира, которого мы желаем и к которому стремимся, в том числе поучительный пример для нас - представителей медиа.

Сегодня связи тюркоязычных государств в области медиа также развиваются в духе нашего укрепляющегося сотрудничества. Наши встречи, проводимые по инициативе Тюркского совета, а также нынешний медиа-форум создают благоприятную почву для обмена информацией и опытом".

Отметив, что наше время, современные реалии информационной среды актуализируют тесное сотрудничество между медиа-структурами, оперативный обмен информацией, вопросы взаимной подготовки кадров, председатель Правления АЗЕРТАДЖ напомнил, что мы стали свидетелями того, что происходило на информационном фронте во время Отечественной войны, которую Азербайджан вел за освобождение земель, 30 лет удерживаемых Арменией под оккупацией. "Распространение фейковых новостей, чрезвычайно далекой от реальности предвзятой информации, откровенные попытки давления на Азербайджан и прочее. Азербайджанские медиа вышли из этой информационной войны окрепшими, накопившими большой опыт. Хочу особо подчеркнуть, что поддержка, оказанная медиа братской Турции Азербайджану во время войны, сыграла неоценимую роль в пресечении дезинформации и доведении до мира истинного положения вещей. Наши наблюдения позволяют говорить о том, что медиа тюркоязычных стран должны обладать мощными ресурсами, чтобы при необходимости доводить до мира справедливое дело друг друга. Этой цели можно добиться, в первую очередь, приобщаясь к мировому опыту, оперативно применяя новые тренды. Важными в этом отношении являются создание и развитие медиа-платформ", - сказал он.

Отметив, что АЗЕРТАДЖ в двустороннем порядке поддерживает тесные партнерские связи с новостными агентствами Казинформ (Казахстан), Кабар (Кыргызстан), УзА (Узбекистан), Государственным агентством Туркменистана и Анатолийским агентством Турции, Аслан Асланов добавил: "Кроме того, одной из важных в этом контексте платформ является Объединение тюркоязычных новостных агентств - ТКА, созданное в 1992 году. В качестве актуального вопроса сегодня перед нами стоит оживление и развитие его деятельности.

Вместе с Анатолийским агентством мы планируем провести Генеральную ассамблею ТКА. Мы высоко ценим значение, придаваемое данному форуму агентствами, являющимися нашими партнерами. Хочу еще раз выразить моему уважаемому коллеге, дорогому Сердару Карагезу признательность за инициативы и усилия в этом направлении.

Как мы знаем, информационные агентства, как основные поставщики информации в любой стране, являются источником достоверных и проверенных новостей. На новом информационном пространстве, полном фейков и дезинформации, потребность в таких новостях значительна возросла. По этой причине возникает большая необходимость именно в проверенных, достоверных новостях. Наша цель - еще более активизировав деятельность ТКА, обеспечить его интеграцию в международное информационное пространство, сотрудничество со Всемирным конгрессом новостных агентств, Европейским альянсом информационных агентств, Организацией новостных агентств стран Азии и Тихого океана и другими аналогичными медиа-структурами. В первую очередь, подготовлен и направлен агентствам для обсуждения проект нового устава организации. В феврале нынешнего года АЗЕРТАДЖ в рамках своих возможностей обновил сайт организации. Для совершенствования сайта есть потребность в серьезной поддержке агентств-участников".

Напомнив о том, что в декабре прошлого года был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества в области медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, утвержденный президентами двух стран, председатель Правления АЗЕРТАДЖ сказал: "Считаю, что имеются все шансы и возможности для создания такой платформы сотрудничества или превращения ее в более глобальную структуру с участием и других тюркоязычных стран. В целом, стоит подумать о трансформации в формат Тюркского совета опыта, накопленного в плоскости двустороннего сотрудничества в области медиа. Наверное, наши коллеги из других тюркоязычных государств также выскажут соответствующие идеи и предложения, которые можно обсудить и прийти к общему знаменателю. В качестве первого шага предлагаю в ближайшем будущем провести конференцию с участием медиа-структур государств-членов Тюркского совета и подготовить на ней дорожную карту для создания общетюркской медиа-платформы".

По словам А.Асланова, лидеры тюркского мира всегда считали, что наши народы ждет блестящее будущее. "Наши народы, обладающие независимыми государствами, уверенно идут к этому блестящему будущему, и каждый шаг становится важным элементом в строительстве этого здания будущего. Уверен, что организованный Тюркским советом нынешний медиа-форум также откроет новые возможности для более тесного сотрудничества медиа органов наших стран, и мы сможем внести свой вклад в построение этого будущего", - подчеркнул председатель Правления АЗЕРТАДЖ..

Затем были даны ответы на вопросы по теме.