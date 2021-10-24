Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Туркменистана

Состоялся показ очередного фильма проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи: