https://news.day.az/politics/1395249.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Туркменистана - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Туркменистана - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Состоялся показ очередного фильма проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.
Передача была посвящена президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи:
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