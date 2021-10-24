У россиян в Краснодаре и Подмосковье отбирают земельные участки

Беспредел, устраиваемый армянами в России, в частности, в Краснодарском крае, выходит из-под контроля и местные жители этому совсем не рады.

Как передает Day.Az, в российском сегменте соцсетей описываются скандальные истории о том, как в предгорьях под Туапсе один местный бизнесмен армянского происхождения, имя которого не называется, отжал в "аренду" популярное у туристов место - огромный участок долины с грунтовой дорогой общего пользования и красивой рекой. В частности, он обнес все рабицей, воткнул ворота с охраной и камерами и назвал фермерским хозяйством. Теперь до прекрасного каньона и водопадов на этой реке можно добраться только по горкам в обход по неудобной тропе, издали глядя на огромное имение в альпийском стиле и вспоминая, как удобно было когда-то ходить по дороге вдоль реки. Но дело на этом не заканчивается - на входе в каньон все равно требуют заплатить 200 рублей. В выходные дни и в теплый сезон отсюда проходят порядка 300-400 человек. Много лет уже люди жалуются на самоуправство этого обнаглевшего барина, пишут в прокуратуру, жалуются Президенту Владимиру Путину, но армянскому оккупанту Краснодара плевать на все.

Другая подобная история произошла в Подмосковном Фрязино, где строительный "магнат" Григор Агекян затеял строительство своей резиденции в охранной зоне старинной русской усадьбы Гребнево. Рассказывающий об этом россиянин отмечает, что местные протестовали, писали в прокуратуру. Строить там нельзя, министерство культуры Московской области дважды судилось с армянским беспредельщиком, но в итоге дважды проиграло. Дворец он себе таки построил.

Население ряда регионов России, плотно заселенных армянским этносом, все время сталкивается с беззаконием и беспределом. К сожалению, с этим никто не борется, что может быть опасным для регионов России. Армяне уже давно апеллируют своими определениями, типа у нас здесь будет Краснодарская армянская автономия, своего рода "Краснодарцах".

Создавать такие "арцахи" армяне пытаются повсюду - в Азербайджане (Баку этот миф уже поломал), в Грузии (Самцхе-Джавахети), в Абхазии, Аджарии (Грузия), на юге России, в Калифорнии (США), во Франции (Марсель) и т.д. На юге России развиваются опасные события и содействует всему эту Союз армян России. Благодаря им армянство продолжает беспрепятственно отжимать Краснодарский и Ставропольский края РФ. Армянское лобби занято продвижением своих ангажированных депутатов в Госдуму РФ, готовых за депутатский мандат подарить армянству часть территорий своей страны.

Армянские политические маневры, обернутые в социально-культурные программы, принимают все более интенсивный характер на юге России - эти территории армянство уже давно считает своими, и по факту край уже стал армянским. Поэтому сегодня наблюдаются такие несправедливые по отношению к русским жителям ситуации.

На юге России уже яблоку негде упасть от широкого армянского присутствия. Поэтому создается опасность, что армяне при таких активных потоках переселения могут вступить в конкуренцию друг с другом, так как русских и всех остальных они уже давно потеснили из доходных сфер бизнеса и прочих социальных ниш. Кроме того армяне нацелились и на другие регионы России, в том числе на Восток. Благо их диаспора уже повсюду пустила корни, насаждает свои традиции, культурные центры, хачкары, храмы, язык. Армянская диаспора Владивостока также уверенно растет и увеличивает свое политическое влияние.

Правоохранительные органы России немедленно должны обратить внимание на все скандалы, в которых замешаны армяне, ибо страдают от этого всего простые россияне, и завтра, учитывая горький опыт Азербайджана, вопрос сепаратизма может подняться и в этих краях. Русские просто останутся без своих домов.