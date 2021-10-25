https://news.day.az/politics/1395708.html Азербайджан откроет посольство в Ватикане
Азербайджан откроет посольство в Ватикане
Азербайджан откроет посольство в Ватикане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле".
Депутаты на заседании отметили, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане внесет важный вклад в развитие связей между двумя странами.
После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
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