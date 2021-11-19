19 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем ТЮРКПА Мехметом Суреййа Эром, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

После приветствий председатель Милли Меджлиса отметила большое значение, придаваемое Азербайджаном развитию отношений с международными организациями и, в частности, с ТЮРКПА. Гафарова пожелала гостю успехов в новой должности.

Принимаемые этой организацией решения важны для всего тюркского мира, сказала Сахиба Гафарова прежде, чем поделиться мыслями о работе, которую следует выполнить для достижения стоящих перед ТЮРКПА целей. Она также коснулась мероприятий, предпринятых во время азербайджанского председательства в Ассамблее, и высоко оценила поддержку, которую Ассамблея оказывает делу тюркского единства.

"В ходе 44-дневной Отечественной войны, что велась под руководством Президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в прошлом году, мы получали политическую и моральную поддержку от Турции - важного участника тюркского единства. Как сказал Президент Азербайджана, "во всём мире нет ни одного другого примера настолько тесной близости двух стран друг другу". Общественность страны приняла награждение Президента Азербайджана Высшим орденом Тюркского мира в рамках 8-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств как высокую оценку и заслуг победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и Азербайджана со стороны единства", - отметила Сахиба Гафарова.

Генсек ТЮРКПА Мехмет Суреййа Эр выразил признательность за добрый приём. Он поделился сокровенными мыслями о победе Азербайджана в Отечественной войне и добавил, что это достижение вызвало радость во всём Тюркском мире.

Гость высоко оценил вклад в работу ТЮРКПА, сделанный Азербайджаном за время своего председательства в организации. Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за размещение штаб-квартиры Международного секретариата ТЮРКПА в Баку и за условия, созданные в административном здании Секретариата. По словам Эра, принятые ТЮРКПА по инициативе Азербайджана решения важны для всего Тюркского мира. Сказав это, недавно избранный генсек ТЮРКПА подчеркнул своё намерение не жалеть усилий на новой должности во имя достижения общих целей.

В ходе беседы обсуждались и другие темы, интересующие обе стороны.