https://news.day.az/politics/1405949.html В Азербайджане группа военнослужащих исключена из рядов армии из-за публикаций в соцсетях - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане группа военнослужащих исключена из рядов армии из-за публикаций в соцсетях - ОФИЦИАЛЬНО
За последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства Министерства обороны.
Как сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана, в результате мероприятий, осуществленных командованием Азербайджанской армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы. Принято решение об исключении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям.
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