https://news.day.az/politics/1406379.html США подарят Азербайджану еще 30 собак-миноискателей
США подарят Азербайджану еще 30 собак-миноискателей
США подарят Азербайджану еще 30 собак-миноискателей.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.
"На сегодняшний день Институт наследия Маршалла гордится тем, что смог предоставить 40 собак-миноискателей. Собаки были привлечены к операциям по очистке от мин и взрывоопасных припасов, разминировали более 30 миллионов квадратных метров. Чтобы помочь ANAMA (Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана - ред.) в его усилиях по разминированию, в следующие 1,5 года будут подарены еще 30 собак-миноискателей", - говорится в сообщении.
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