Джейхун Байрамов встретился с послом Аргентины

23 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентины Серхио Освальдо Переса Гунеллу по случаю завершения его дипломатической миссии.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, министр Джейхун Байрамов высоко оценил усилия посла в направлении развития азербайджано-аргентинских отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Отметив, что обе страны выступают с позиции уважения норм и принципов международного права, министр подчеркнул, что наряду с развитием двусторонних отношений, существует взаимовыгодное сотрудничество в рамках международных организаций.

Джейхун Байрамов отметил, что Серхио Освальдо Перес Гунелла работал в должности посла в исторический для Азербайджана период.

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентины выразил признательность за поддержку, оказанную ему во время дипломатической деятельности. Он рассказал, что, несмотря на пандемию, наблюдается рост торговых связей. Посол Аргентины отметил, что в период своей деятельности придавал особое значение расширению экономических связей двух стран.