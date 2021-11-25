Хроника Победы: Азербайджанская армия вступила в Кяльбаджар

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кяльбаджарский район.

Первые шаги азербайджанских солдат на земле освобожденного Кяльбаджара можно увидеть на распространенных Минобороны видеокадрах.

Вот так подразделения Азербайджанской армии выдвигались в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район.

Над свободным Кяльбаджаром поднят азербайджанский флаг.

С освобождением Кяльбаджара Азербайджан вернул себе одну из жемчужин Карабаха - знаменитый на весь мир курорт Истису. В советское время на месте выхода на поверхность целебных вод был построен санаторий, в который приезжали лечиться со всего Союза. За годы оккупации и санаторий, и вся инфраструктура пришли в упадок. На постройку нового санатория у агрессора не нашлось средств. Министерство обороны показало, каким увидели Истису азербайджанские солдаты.

Министерство обороны распространило видеокадры из села Ванг Кяльбаджарского района.

Кяльбаджар был оккупирован вооруженными силами Армении 3 апреля 1993 года.

В ходе ожесточенных боев, продолжавшихся более 10 суток, с 23 марта по 3 апреля, 701-я воинская часть, вертолетчики и отряды добровольцев из Кяльбаджара, находясь в окружении и сражаясь с противником, превышавшим их по численности в 15 раз, смогли обеспечить эвакуацию 60 тысяч жителей района, ценой жизни свыше 450 бойцов.

Хотя после оккупации Кяльбаджара Совет Безопасности ООН на своем 3205-м заседании принял резолюцию № 822, в которой призвал к немедленному выводу всех оккупационных сил из Кяльбаджара и других оккупированных районов Азербайджана, ни одно из обязательств, вытекающих из резолюции, не было выполнено.

По предварительным оценкам, ущерб народному хозяйству Кяльбаджара составил 703 миллиарда 528 миллионов рублей. В результате оккупации из Кяльбаджара было изгнано 53 340 человек, погибло 50 мирных жителей, 20 человек попали в плен или пропали без вести.

По данным на 2020 год, население Кяльбаджара составляет 77 003 человека.