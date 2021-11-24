Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Карабахе. Как передает в среду Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Кремля.

"По просьбе Шарля Мишеля Владимир Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении. В Кремле добавили, что эти вопросы планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.

Как сообщается, стороны также затронули ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС и указали на важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права. В ходе разговора была "затронута также афганская и ливийская проблематика".