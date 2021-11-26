Главы Азербайджана, России и Армении встретятся сегодня в Сочи

Сегодня в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта от 10 ноября 2020 года, передает Day.Az.

Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены отдельные беседы Президента России Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.