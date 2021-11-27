https://news.day.az/politics/1408910.html ОЭС поддержала предложение Азербайджана о создании Центра чистой энергии - ФОТО
ОЭС поддержала предложение Азербайджана о создании Центра чистой энергии - ФОТО
27 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), спередает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что на заседании было поддержано предложение Азербайджана создать Центр чистой энергии государств-членов ОЭС и принято решение о создании этого центра.
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