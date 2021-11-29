Азербайджан примет очередное заседание Движения Неприсоединения

28 ноября в столице Испании Мадриде в рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза состоялось учредительное заседание сети парламентов движения по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az, председательствовала на заседании председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

На заседании с участием спикеров, заместителей спикеров и депутатов парламентов государств-членов ДН была создана сеть парламентов ДН, которая откроет новую страницу в истории движения и послужит развитию межпарламентского измерения между государствами-членами.

По итогам заседания единогласно была принята Мадридская Декларация. В декларации подчеркивается вклад учрежденной парламентской сети в деятельность Движения. Отмечается, что следующее заседание сети состоится в Азербайджане в 2022 году.