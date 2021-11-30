https://news.day.az/politics/1409843.html В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые
В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые
Сегодня примерно в 10:40 военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) потерпел крушение при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации ГПС и Генеральной прокуратуры.
В результате крушения среди экипажа вертолета есть погибшие и раненые.
Руководство ГПС и Генеральной прокуратуры находятся на месте происшествия, проводятся совместные следственные мероприятия.
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