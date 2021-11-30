есть погибшие и раненые

Сегодня примерно в 10:40 военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) потерпел крушение при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации ГПС и Генеральной прокуратуры.

В результате крушения среди экипажа вертолета есть погибшие и раненые.

Руководство ГПС и Генеральной прокуратуры находятся на месте происшествия, проводятся совместные следственные мероприятия.