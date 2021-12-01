Шарль Мишель назвал условие устойчивого урегулирования между Азербайджаном и Арменией

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что долгосрочное урегулирование между Арменией и Азербайджаном возможно только с помощью политического диалога.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, председатель Евросовета отметил, что затяжные конфликты в регионе остаются проблемой, требующей дополнительных усилий в соответствии с принципами и нормами международного права.

"Я совершенно убежден, что только политический диалог может привести к устойчивому урегулированию. Это также потребует объединения гражданского общества в Армении и Азербайджане, наведения мостов и помощи в усилиях по примирению", - сказал Мишель на форуме гражданского общества, организованного в рамках программы ЕС "Восточное партнерство".

По словам политика, Евросоюз готов внести вклад в предотвращение и разрешение конфликтов, укрепление доверия. ЕС готов содействовать прочному и всеобъемлющему урегулированию, а также оказывать поддержку в постконфликтном восстановлении.