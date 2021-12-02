https://news.day.az/politics/1410760.html Молодое поколение Азербайджана и Армении может найти общий язык - Хикмет Гаджиев
Молодое поколение Азербайджана и Армении может найти общий язык - Хикмет Гаджиев
Смотря в будущее, мы видим возможность нахождения общего языка молодым поколением Азербайджана и молодым поколением Армении.
Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что второго декабря в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Peace4Culture Partners Forum).
В мероприятии принимают участие руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.
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