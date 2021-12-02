Канада надеется на долгосрочный мир между Азербайджаном и Арменией

Канада обеспокоена недавними столкновениями на азербайджано-армянской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на встрече глав МИД стран-участниц организации.

Она также выразила надежду, что необходимые меры будут приняты для достижения долгосрочного, устойчивого мира между странами.