Как ВС Азербайджана уничтожили армянскую артиллерию у Красного Базара

Корреспонденты ANNA News, которые во время Второй карабахской войны незаконно проникли в Карабах через Армению, спустя полтора года после завершения военных действий, опубликовали видео, снятое ими 16 октября 2020 года, недалеко от села Красный Базар.

Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах показана уничтоженная ВС Азербайджана артиллерийская колонна армянских оккупационных сил.

"В тутовой роще мы увидели целый дивизион гаубиц Д-30, который был уничтожен практически в полном составе. Гаубицы даже не были развернуты и все до единой были пристегнуты к тягачам. По всей видимости колонна двигалась в направлении фронта и была обнаружена с воздуха. Сложилось впечатление что за несколько минут до удара они попытались укрыть технику в роще, расположенной у дороги, рассредоточились там, но это не спасло технику от уничтожения", - рассказывается в непоказанных ранее кадрах.