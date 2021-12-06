https://news.day.az/politics/1412252.html В Карабахе обнаружено еще 30 мин
В Карабахе обнаружено еще 30 мин
Агентство по разминированию (ANAMA) распространило еженедельную информацию об операциях, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 29 ноября по 4 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены 3 противопехотные мины, 27 противотанковых мин и 19 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Сообщается, что от мин и НРБ очищено 70 гектаров территории.
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