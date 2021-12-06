https://news.day.az/politics/1412432.html В Азербайджане определили лучшую противотанковую батарею - ФОТО
По итогам состязания первое место заняла батарея противотанковых управляемых ракет.
В Азербайджане определили лучшую противотанковую батарею - ФОТО
В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год было проверено полное снабжение личного состава батарей и навыки выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачете, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
На состязаниях были выполнены задачи по занятию рубежей развертывания на танкоопасном направлении, уничтожению подвижных и неподвижных целей условного противника.
По итогам состязания первое место заняла батарея противотанковых управляемых ракет.
Личный состав победившей в состязаниях батареи был награжден командованием Отдельной общевойсковой армии.
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