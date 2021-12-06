https://news.day.az/politics/1412447.html Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану
Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Надиму Разе и командующему Сухопутными войсками генералу Гамару Джаведу Баджве.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в соболезновании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели военнослужащих братских Вооруженных сил Пакистана в результате крушения военного вертолета. Да упокоит Аллах души погибших военнослужащих, разделяю скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям.
Аллах ряхмят элясин!".
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