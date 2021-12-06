Глава МИД Азербайджана встретился с волонтерами дипломатии

6 декабря 2021 года в МИД Азербайджана состоялась встреча министра Джейхуна Байрамова с волонтерами дипломатии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, министр, встретившись с волонтерами по случаю Международного Дня волонтера, поделился своими мыслями, дал рекомендации и пожелал им успехов в деятельности.

Министр иностранных дел отметил, что волонтерская деятельность в Азербайджане получила широкое распространение в результате высокого внимания и поддержки со стороны Президента, отметив, что добровольцы своими добрыми делами вносят вклад в развитие нашего общества.

Обратив внимание на деятельность азербайджанских волонтеров в период пандемии, Джейхун Байрамов подчеркнул их ценный вклад в оказание помощи нуждающимся. Министр с гордостью и благодарностью озвучил ожидания от деятельности молодежи Азербайджана, добровольно принявшей участие в боях за освобождение наших земель от вражеской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны, являющейся славной страницей в истории Азербайджана, а также сотен тысяч волонтеров, принимавших участие в информационной войне в период войны.

Министр проинформировал участников мероприятия о военной победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, а также об успехах в политической сфере и послевоенной ситуации.

Затем министр ответил на вопросы волонтеров.

В завершение мероприятия участнику Отечественной войны, дипломированному волонтеру Сонвердиеву Рахибу Сахиб оглу от имени МИД был вручен символический подарок, а волонтерам - благодарственные письма.