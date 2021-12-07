https://news.day.az/politics/1412893.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Информация, распространенная в армянской прессе о том, что якобы в результате огня, открытого подразделениями азербайджанской армии был убит член функционирующего на территории Азербайджана незаконного армянского вооруженного формирования Гор Мартиросян, является необоснованной и ложной.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.
"Заявляем, что распространение подобной ложной информации является попыткой сокрыть очередное преступление со смертельным исходом, совершенное вечером 5 декабря на противоположной стороне", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре