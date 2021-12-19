Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили итоги первой встречи в формате «3+3»

12:47

Сегодня в рамках внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Day.Az в МИД, министры подчеркнули высокий уровень развития стратегических отношений между двумя братскими странами.

Стороны обсудили итоги первой встречи в формате сотрудничества "3+3", инициированной лидерами Азербайджана и Турции. Они выразили заинтересованность в продвижении механизма сотрудничества.

В ходе встречи министры обсудили направления сотрудничества в рамках Организации тюркоязычных государств, а также вопросы форматов трехстороннего сотрудничества, в которых участвуют две страны, и шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении в ближайшие месяцы.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, нормализации отношений между странами региона в постконфликтном контексте.

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11:51

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Day.Az, об этом глава МИД Турции написал на своей странице в Twitter.

"В Исламабаде, где я участвовал в заседании Организации исламского сотрудничества, мы обсуждали события на Кавказе с моим братом, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Мы продолжим действовать сообща на каждом этапе нормализации обстановки в нашем регионе", - отметил Чавушоглу.