Мевлют Чавушоглу о месте проведения новой встречи в формате "3+3"

Во время заседания Великого национального собрания Турции было сказано о том, что для установления прямого авиасообщения с Арменией будет назначен специальный представитель. В Армении также назначили своего спецпредставителя. Следующую встречу в формате "3+3" планируется провести в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде по гуманитарной ситуации в Афганистане.

"Некоторые авиакомпании выдвигали требования для полета, часть из них мы компенсируем. Обменялись мнениями с Азербайджаном по региональным вопросам, в частности, по Южному Кавказу", - отметил министр.

Он сказал, что в Москве прошла встреча на уровне заместителей министров в формате "3+3".

"Грузия не участвовала, но мы планируем провести следующую встречу в Турции и верим, что Грузия также примет участие в этой встрече", - добавил Чавушоглу.