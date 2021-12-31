Армяне России пошли против официальной политики Москвы

Фальсификация исторических данных и возвеличивание персон, которые для одних являются национальными героями, для других - предателями и пособниками нацистов, противоречит принципам и задачам, о которых постоянно говорит президент России Владимир Путин.

Как передает Day.Az, об этом пишет российское информагентство "Южная служба новостей".

"Убежден, вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодых людей всегда должны быть в фокусе нашего внимания", - неоднократно повторял глава государства.

Даже после заявлений президента находятся граждане России, поддерживающие преступников, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали своих соотечественников.

Так, в одном из мессенджеров аналитики Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде (НЦПТИ) нашли информацию о готовящемся материале о Гарегине Нжде - коллаборационисте и, одновременно, армянском герое.

Напомним, что ранее НЦПТИ заявил, что будет бороться с фальсификацией исторических фактов.

В беседе с ИА "Южная служба новостей" аналитики отметили, что военные преступления против человечества не имеют срока давности.

"Мировое сообщество единогласно признает вину нацистских и фашистских преступников. Говоря о противодействии идеологиям этих режимов, большую роль приобретает и борьба с коллаборационизмом, пособничеством и публичной поддержкой, оправданием политики Третьего Рейха", - отметили в Центре.

Эксперты полагают, что коллаборационизм - это не проблема взглядов и интерпретации истории, это вопрос морального выбора.

"Взять хотя бы один из последних примеров - Гарегин Тер-Арутюнян, известный как Гарегин Нжде - армянский военный и политический деятель. Перестают играть хоть какое-либо значение его предыдущие заслуги и поступки, когда становится известно о его сотрудничестве с нацистской Германией, инициативах создать германскую колонию на территории советской Армении, работе сразу на два отдела СД: VI C (политическая разведка на территории СССР, в странах Передней и Центральной Азии, на Дальнем Востоке) и VI E (разведка на Балканах и в Италии). Вряд ли возможно объяснить его мотивацию пяти маршалам Победы - выходцам из Армении, 107 солдатам и офицерам Армении, получившими звание Героя Советского Союза, которые сражались за свою малую родину", - сообщили в Центре.

В то же время эксперты НЦПТИ добавляют, что общественность активно обсуждает проблему статуса "национального героя" Гарегина Нжде в современной Армении, установку ему памятника, создание художественного фильма.

"И это, безусловно, должно волновать, однако, еще большую тревогу должен вызывать тот факт, что национальным героем Нжде является и для граждан России. В 2018 году в опросе среди армянской диаспоры Москвы респонденты назвали Гарегина Нжде второй наиболее значимой фигурой в исторических событиях (29% - каждый третий респондент). Именно это должно вызывать у нас наибольшую тревогу, ведь это демонстрирует недоработки в историческом просвещении населения", - считают аналитики.

Также они отмечают, что важно проследить как сместились акценты в определении его личности: Нжде характеризуется как армянский военный и государственный деятель, основоположник цехакронизма - концепции армянской националистической идеологии, а его биография военного периода уходит из поля зрения.

"Умелая интерпретация исторических свидетельств некоторыми недобросовестными исследователями, способность подсветить нужные эпизоды биографии и не упоминать о "неудобных" фактах - основная причина, которая мешает дать объективную оценку действиям некоторых исторических личностей. Именно эта проблема и должна сегодня стать в центре работы историков и экспертов. И от успеха их труда зависит то, сможем ли мы все-таки выучить уроки военного времени, признать ошибки соотечественников и воздать должное настоящим героям", - резюмировали собеседники.

Отметим, что среди военных деятелей есть герои, которых необходимо знать. К примеру, маршал СССР Иван Баграмян, который освобождал Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня в разных местах города установлены его бюсты, памятные таблички, в его честь названа школа, при которой открыт музей. О таких героях, безусловно, стоит рассказывать подрастающему поколению.

На проблему героизации Георгина Нжде обратил внимание и независимый журналист, эксперт по межнациональным конфликтам, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

"В России стали жестко наказывать за любые публикации, подвергающие сомнению роль и победу СССР в ВОВ, в том числе и за героизацию коллаборационизма", - заявил собеседник.

Михайлов добавил, что благодаря общественности и СМИ в прошлом году в Армавире демонтировали доску Нжде, но авторы telegram-канала "Антитопор" продолжают возвеличивать убийцу.

"В Болгарии недавно увековечили память фашистского прихвостня, который пропагандировал убивать цыган, евреев, русских", - отмечает эксперт.

Также собеседник напоминает, что Болгария, освобожденная русскими от турецкого владычества, в годы ВОВ была союзником фашистской Германии. И появление там памятника не удивляет.

"Как расценивать откровенный плевок в народную память о войне со стороны "Антитопора"? Ребята, вы в России, а не в Ереване. Если вам что-то не нравится, и вы героизируете фашистов в ущерб имиджу армянского народа, внесшего немалый вклад в совместную победу в Великой Отечественной, то предлагаю вам отправиться в Армению, где подобное возведено на государственный уровень", - добавил Евгений Михайлов.