Армяне пропагандируют в Москве фашизм

На 34-ой Московской международной книжной ярмарке, которая проходит 24-27 сентября, на стенде Армении представлена книга нацистского коллаборанта, фашиста Гарегина Нжде.

Как передает Day.Az, на это обратил внимание главный редактор российского журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в своем телеграм-канале.

Коротченко призвал российские правоохранительные органы принять меры, пока армяне не выставили рядом с книгой о Нжде и гитлеровский "Майн Кампф".

Показ этой книги в Москве является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками.

Отметим, что в современной Армении книги приспешника фашизма Нжде неоднократно переиздавались, в память о нём чеканятся монеты, снимаются документальные и художественные фильмы. Именем Гарегина Нжде в Ереване названа площадь. Одной из наград армии Армении является медаль "Гарегин Нжде". Это все недопустимые вещи в современном мире. Совершенно очевидно, что фашизм и нацизм должны были навсегда уйти в прошлое.

Человек, который в начале Второй мировой войны стал сотрудничать с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению" и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч в основном мирных жителей, не может никак считаться героем.

Фашизм и нацизм должны были остаться в прошлом, но героизация нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, к сожалению, является нормой в Армении и продолжается по сей день. Ереван таким образом неприкрыто оскорбляет страны, которые боролись и добились победы над фашизмом во Второй мировой войне. Героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современной армянской политической сферы.