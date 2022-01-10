Шестого января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании мечети "Ханым Фатимеи Захра" в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в прежнем двухэтажном здании мечети, которое находилось в аварийном состоянии, не было никаких условий для совершения верующими богослужения. В мечети одновременно могли совершать богослужение максимум 500-550 человек. Из-за большого числа прихожан посещающие мечеть были вынуждены молиться на открытом воздухе. Поэтому возникла необходимость в строительстве в поселке более современного и просторного комплекса мечети.

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева была разработана современная концепция для комплекса мечети и построено новое здание.

Теперь в мечети одновременно смогут отправлять религиозные обряды 1800 человек. В новом комплексе мечети созданы все необходимые условия для богослужения мужчин и женщин. При строительстве комплекса были использованы элементы, соответствующие архитектурному стилю абшеронских мечетей, в том числе шебеке, изготовленные из дерева.

Комплекс мечети украшают два минарета диаметром 4 и высотой 42 метра и купол высотой 25 метров.

Верующие поблагодарили Президента Ильхама Алиева за условия, созданные в мечети "Ханым Фатимеи Захра".

Имам мечети "Ханым Фатимеи Захра" Ильгар Абдуллаев отметил, что эта мечеть является единственной в поселке и открытие ее нового здания очень обрадовало всех верующих.

Житель поселка Ильгар Бабаев так же поблагодарил Президента Ильхама Алиева за созданные в мечети условия.

Житель поселка Ровшан Гафаров отметил, что очень рад открытию нового здания мечети и поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе.

Trend TV представляет репортаж из мечети "Ханым Фатимеи Захра".