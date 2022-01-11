Азербайджан еще раз подтверждает важность уважения территориальной целостности Казахстана

Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане.

Об этом сказал во вторник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в Организации тюркских государств, передает Day.Az со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Как отметил министр, Азербайджан в очередной раз указывает на важность уважения суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

"Азербайджан с глубокой обеспокоенностью следит за сложившейся ситуацией в братском Казахстане. Особенно прискорбно, что события прошлой недели привели к человеческим жертвам и раненым. В связи с этим мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, родным погибших и народу Казахстана, желаем скорейшего выздоровления всем раненым. Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане и восстановление верховенства закона. Не может быть никакого оправдания незаконному применению силы и насилию, которое подрывает общественный порядок и угрожает основным правам человека и гражданским свободам. Поэтому это должно быть решительно осуждено и отвергнуто. Мы верим в мудрость и способности народа и правительства Казахстана. Мы верим, что Казахстан выйдет из положения, не рискуя своими замечательными достижениями, и здравый смысл восторжествует", - сказал Байрамов.

По словам главы МИД Азербайджана, в связи с этим перед Организацией тюркских государств стоит важная задача.

"Организация основана на солидарности стран - участниц, и наша общая обязанность - поддержать наших казахских братьев и сестер в эти трудные времена. В связи с этим мы приветствуем декларацию от 6 января 2022 года о том, что в случае необходимости организация готова оказать помощь Казахстану в поиске выхода из сложившейся ситуации. Мы рассматриваем это как признак способности и решимости организации выполнить свои обязательства перед странами - участницами и странами - наблюдателями. Точно так же мы оцениваем сегодняшнее внеочередное заседание и совместное заявление, которое мы примем, как явный знак солидарности с народом и правительством Казахстана", - сказал министр.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как страна с глубокими этническими, религиозными и историческими братскими связями с Казахстаном вновь подтверждает важность уважения суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

"Азербайджан и Казахстан имеют высокий уровень стратегического партнерства как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, в том числе в рамках Организации тюркских государств и соответствующих институтов. Эти отношения, основанные на общих интересах и взаимной выгоде, стали лейтмотивом для реализации ряда важных региональных и трансрегиональных проектов благодаря решимости и общим взглядам обеих стран. Азербайджан привержен дальнейшему углублению этих отношений, что внесет значительный вклад не только в благосостояние наших государств и народов, но и в обеспечение безопасности, стабильности и сотрудничества в регионе и за его пределами. В этом контексте мы поддерживаем усилия по возвращению к политическому, социальному и экономическому развитию Казахстана путем скорейшей нормализации ситуации и продолжения комплексных реформ на благо казахстанцев и всего региона", - заключил глава МИД Азербайджана.