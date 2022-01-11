https://news.day.az/politics/1425707.html Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе - МИНОБОРОНЫ
Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе - МИНОБОРОНЫ
В результате провокации, начатой вооруженными силами Армении с полудня 11 января, обострилась обстановка на кяльбаджарском участке азербайджано-армянской государственной границы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, подразделения Азербайджанской Армии на указанном направлении без применения каких-либо авиационных и артиллерийских проводят адекватные ответные действия с целью заставить замолчать противную сторону.
В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре