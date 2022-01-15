Маргарита Симоньян, формально руководящая Russia Today, а по факту занимающаяся распилом сотен миллионов из российского бюджета под вывеской медиаменеджмента, снова напомнила о себе и своих махинациях.

Провокаторша, пытающаяся прикинуться самой русской среди русских патриотов, использует огромный медиахолдинг для лоббирования интересов армянского лобби и сталкивания России с международными партнёрами - причем речь и об Азербайджане, и о Турции, и даже странах ЕС.

Ее имя давно стало нарицательным для обозначения наглого воровства под благовидными предлогами. И сегодня в России с большим удивлением встретили новость о том, что согласно утверждённому федеральному бюджету, в 2022-2024 гг государственный телеканал Russia Today получит 82 миллиарда рублей.

Более миллиарда долларов США! Остаётся только гадать, сколько из этих средств будет потрачено на телеканал RT, сколько осядет черед подставные фирмы на счетах самой Симоньян, а сколько будет направлено на лоббирование армянских интересов за счёт российского бюджета.

Ранее Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян не раз оказывались в центре скандалов, связанных с коррупцией и растратой бюджетных средств.