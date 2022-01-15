Азербайджан передал Армении еще одного заблудившегося гражданина

Гражданин Армении 68-летний Андраник Алексанян был возвращен Армении посредством российских миротворцев.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

Отметим, что днем ​​ранее, 14 января, А.Алексанян заблудился и перешел на территорию Азербайджана.