"Наши дети не должны быть в Карабахе!"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Во время оккупации азербайджанских земель, которая длилась почти 30 лет, родители в Армении постоянно были недовольны тем, что их сыновей Ереван отправляет на службу в Карабах.

Учитывая то, как армянская оккупационная армия любила совершать постоянные военные провокации с целью как можно дольше затормозить, а иногда и торпедировать переговорный процесс, родители армянских солдат знали, что для Еревана их сыновья являются ни чем иным, как пушечным мясом. После Победы Азербайджана в 44-дневной войне недовольства отцов и матерей стали громче.

Поняв, что армянская армия не является "непобедимой", как это 30 лет пропагандировали бывшие в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые разграбили все, что только можно, в Армении все будто бы проснулись и стали обращать внимание на неудобные для военно-политического руководства вещи. В частности, на факты того, что позиции остатков армянской армии никогда не были оборудованы должным образом. В армянском обществе начали задавать все больше и больше вопросов, ответов на которые Ереван не дает до сих пор, да и не сможет дать.

Самый часто задаваемый вопрос - "Почему наши дети должны умирать в Карабахе, на чужой земле?".

Ответа, конечно же нет, потому как ни Кочарян, ни Саргсян, ни Пашинян, не смогут признать, что 18-летние парни погибали в Карабахе ради больных амбиций и денег, которые наполняли карманы армянской политической элиты за счет незаконной эксплуатации и кражи природных ресурсов Азербайджана, в частности, золота.

Сегодня в Армении постоянно проходят протесты. Родители и родственники без вести пропавших армянских солдат уже длительное время проводят акции протеста у зданий разных ответственных ведомств.

В феврале прошлого года американский журналист Патрик Ланкастер опубликовал видео о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих от военных, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане. Ланкастер тогда сообщил, что часть армянских призывников была отправлена в Ханкенди через Лачинский коридор под видом, внимание, технического груза.

Все, с кем журналист говорил, говорят одно и то же: мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Азербайджан.

- "Нам сказали, что их не отправят в Карабах, а теперь они хотят тайком провезти призывников туда. Наши дети - не стройматериалы!".

Другой подчеркнул, что армянским военным нельзя служить в Карабахе, а потому у Минобороны нет права как бы то ни было завозить на территорию Азербайджана солдат. "Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Карабах. Им не положено там быть, об этом сказано в Заявлении России, Азербайджана и Армении".

"Мой внук был на первой линии в Джебраиле. Война кончилась, он вернулся домой, раненый шрапнелью и в депрессии. Но пришли люди из ведомства и спросили, почему он дома? Сказали, пусть он полежит в больнице, и увезли его. Но он больше не пойдет служить в Карабах! Он должен служить только на территории Армении!" - сказал третий, добавив, что власти пообещали не отправлять призывников в Карабах после войны, но не держат обещания.

Мать одного из призывников подчеркнула: "Мы хотим и разрешаем, чтобы наши дети служили, но не в Карабахе. Нам это не нужно".

Третья мать солдата сообщила, что вернувшиеся с войны боятся, что власть опять отправит их на территорию Азербайджана. "Никакие проблемы не решаются властями. Мы не против, чтобы наши дети служили, но нам нужно просто, чтобы они были здоровыми", - заключила она.

Собравшиеся также поведали, что тем солдатам, кто все еще остается в зоне ответственности российских миротворцев, Минобороны не дает отпуска, чтобы в Ханкенди оставались ВС Армении. Кроме того, солдат завозят в Карабах в гражданской одежде, чтобы обмануть российских миротворцев, не пропускающих на территорию Азербайджана армянских военнослужащих.

Таким образом, граждане Армении, родители солдат, подробно рассказали о том, как Ереван нарушает положения трехстороннего Заявления и пытается нелегально завозить в зону ответственности российских миротворцев армянских военнослужащих. Причем об этих нарушениях сообщают сами солдаты, поскольку не хотят, чтобы власти вновь отправляли их на территории Азербайджана, где армянская армия понесла сокрушительное поражение.

Прозрение в армянском обществе, хоть и поздно, но наступило. Освобождение азербайджанских земель от оккупации положило конец конфликту и теперь, учитывая все реакции родителей, изложенные выше, очевидно, что среди армян постепенно будут спадать и реваншистские настроения, ибо там поняли - во-первых, жизнь одна, прожить ее надо ради себя и семьи, а не ради чужой земли и больных разрушенных амбиций армянского военно-политического руководства. Во-вторых, установление новой реальности в регионе и открытие коммуникаций дает новые экономические возможности для Армении и ее жителей. А это, в первую очередь, деньги для той самой жизни, которая одна и хочется прожить ее хорошо.