С Азербайджаном нужно иметь добрососедские отношения

С нашим соседом Азербайджаном можно иметь добрососедские отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат "Гражданского Договора" Хачатур Сукиасян, выступая перед журналистами в Национальном Собрании Армении.

Говоря об установлении армяно-турецких отношений, сказал, что хочет, чтобы наши поколения жили благополучно, для этого есть формулы, формулы реальности.

"Мы должны быть сознательны в регионе, мы должны уважать наших соседей, они должны уважать наши права, мы должны уважать их права", - сказал депутат, отметив, что нормализация отношений необходима и нужно прекратить передачу вражды по наследству.

Отметим, что несмотря на предложения Азербайджана подписать мирный договор с Арменией, провести делимитацию и демаркацию границ. Официальный Ереван отчаянно пытается тянуть время и с открытием Зангезурского коридора.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, то она давно должна была отказаться от воинствующей риторики по отношению к этому коридору, открытие которого в значительной степени поможет решить и ее транспортные проблемы. Ведь открытие этого коридора не только поможет на паритетной основе решить вопрос транспортного сообщения, но и станет мостом для сухопутного движения между Севером и Югом, Западом и Востоком.