Азербайджан доказал миру, что можно преодолеть глобальную дисфункцию

Современная система международных отношений требует совершенно нового, гибкого и адекватного ответа на вызовы сегодняшнего мира, выходящего за рамки привычного подхода, к которому привыкли мировые лидеры. Сложившаяся система позволила небольшому количеству могущественных государств распространить свое влияние по всему миру. В результате международное право утеряло свое значение и работающие механизмы и уступило фактору силы.

Об этом сказала в комментарии Day.Az политический обозреватель Шабнам Гасанова.

По ее словам, отраслевой (секторальный) и избирательный подход к международному праву в контексте нового миропорядка и глобальных реалий вызывает в мире большие вопросы. Стало обычным использование функции "отменить и изменить", когда реакция международного права на тот или иной вопрос не отвечает конкретным интересам определенных кругов.

В Азербайджане, отметила Гасанова, все эти тенденции прекрасно осознают. Под руководством Президента Ильхама Алиева как политика, ясно и четко понимающего нынешние реалии, укрепило свою политическую и экономическую мощь, потому что, как говорил сам глава государства, без этого нам никто не позволил бы освободить наши земли силой. Хотя нам годами твердили, что военного решения карабахского конфликта не существует Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность военно-политическими средствами, при этом не нарушив никаких норм и принципов международного права, строго следуя правилам поведения на международной арене, подчеркнула наша собеседница.

Шабнам Гасанова напомнила слова Президента Ильхама Алиева, произнесенные в недавнем интервью местным телеканалам. Глава государства заявил, что если выйти за рамки контекста Азербайджана, то можно увидеть, что сегодня большие страны уже открыто заявляют, что международное право не имеет для них значения. Если раньше они пытались завуалировать это какими-то заявлениями, то сегодня и этого нет. Азербайджанский лидер назвал это политическим цинизмом, дошедшим сегодня в мире до крайней степени.

"Политический цинизм занимает важное место в повестке дня политических дискуссий в ряде стран. Политики выражают обеспокоенность ростом цинизма среди граждан и молодежи в частности, а газеты сообщают о все более циничном населении. Общее впечатление, которое складывается из этих сообщений, состоит в том, что цинизм стал эндемической частью политической психики и продолжает усиливаться во многих странах. Иное дело Азербайджан. В то время, когда ведущие акторы международных отношений действуют беспорядочно, когда все эти сложности существуют, регион и мир переживают нарастающие экономические кризисы и политические катаклизмы, Азербайджанское государство далеко от этих негативных тенденций. В результате отвечающей современным мировым тенденциям инновационной системе управления Президента Азербайджана и монолитного единства народа, наше государство проводит взвешенную и эффективную политику, а наш народ успешно выполняет свою созидательную миссию. Четкое понимание реалий мировой политики и сложности системы международных отношений, подход Президента Ильхама Алиева к вопросам, волнующим не только Азербайджан, но и весь мир, доказывают, что глобальной солидарности и сотрудничеству еще не поздно преодолеть глобальную дисфункцию.

Так же, как политика не любит спешки, она не приемлет однозначно и проволочек. С этой точки зрения, политика - это еще и искусство уметь превращать каждое обдуманное решение в реальный шаг в нужное время. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сумел превратить каждое обдуманное решение в реальный шаг в нужное время. Вторая карабахская война и ее итога, процесс возрождения освобожденных территорий еще раз подтвердили эту реальность. Эти результаты доказывают, что Азербайджан будет одним из инициаторов нового мирового порядка. Эта цель может быть достигнута путями, четко указанными нашим Президентом: "Если мир продолжит развиваться традиционными путями, хотя я в это не верю, мы готовы. Если мир, международная архитектура полностью развалятся, мы готовы к этому. То есть, мы - как команда. Мы всегда должны быть готовы самим, опираясь на собственные силы, выполнить любую задачу в любом месте и высоко нести наш флаг"", - сказала Шабнам Гасанова.