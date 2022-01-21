Во Франции арестован лидер радикальной группировки, воевавший за армян во второй Карабахской войне

Лидер действующей во Франции крайне правой организации "Zouaves Paris" (ZVP) Марк де Каккере-Вальменье приговорен французским судом к 1 году лишения свободы.

Как передает Day.Az со ссылкой на французское издание Le Monde, о его аресте объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Марку де Каккере-Вальменье было предъявлено обвинение в "преднамеренном насилии с отягчающими обстоятельствами" и "преднамеренном насилии на собраниях", и он был помещен под судебный надзор. Инцидент произошёл в декабре прошлого года на митинге ультраправого националиста, крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура во французской коммуне Вильпент.

"Среди демонстрантов были члены зуавов, и, в частности, человек, являющийся лидером зуавов, который ударил во время встречи Земмура", заявил Дарманен в эфире Franceinfo.

Зуавы - группировка, приверженная насилию над представителями не принадлежащими "белой расе". Она состоит из хулиганов и радикальных сторонников националистической политической организации "Французское действие".

Напомним, Марк де Каккере-Вальменье во время второй Карабахской войны отправился воевать на стороне армянских сепаратистов.

Чтобы проиллюстрировать свою приверженность, Марк де Каккере опубликовал фотографию себя в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его бюсте две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Фото подписано "Направление: фронт". Он также заявил о своем желании создать "бригаду иностранных волонтеров" в сотрудничестве с местными властями.