Во Франции арестован лидер радикальной группировки, воевавший за армян во второй Карабахской войне

Лидер действующей во Франции крайне правой организации "Zouaves Paris" (ZVP) Марк де Каккере-Вальменье приговорен французским судом к 1 году лишения свободы.

Как передает Day.Az со ссылкой на французское издание Le Monde, о его аресте объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Марку де Каккере-Вальменье было предъявлено обвинение в "преднамеренном насилии с отягчающими обстоятельствами" и "преднамеренном насилии на собраниях", и он был помещен под судебный надзор. Инцидент произошёл в декабре прошлого года на митинге ультраправого националиста, крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура во французской коммуне Вильпент.

Le groupuscule des Zouaves est notamment soupçonné d'avoir pris part aux violences qui ont émaillé le meeting d'Eric Zemmour en décembre.

"Среди демонстрантов были члены зуавов, и, в частности, человек, являющийся лидером зуавов, который ударил во время встречи Земмура", заявил Дарманен в эфире Franceinfo.

Зуавы - группировка, приверженная насилию над представителями не принадлежащими "белой расе". Она состоит из хулиганов и радикальных сторонников националистической политической организации "Французское действие".

Напомним, Марк де Каккере-Вальменье во время второй Карабахской войны отправился воевать на стороне армянских сепаратистов.

Чтобы проиллюстрировать свою приверженность, Марк де Каккере опубликовал фотографию себя в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его бюсте две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Фото подписано "Направление: фронт". Он также заявил о своем желании создать "бригаду иностранных волонтеров" в сотрудничестве с местными властями.

Extreme right: leader of the Zouaves Paris leaves to fight in Nagorno-Karabakh - Press Klub