Турция планирует провести следующую встречу в рамках формата "3+3"

Турция продолжает свои усилия для установления мира и стабильности на Кавказе.

Об этом во время телефонного разговора с иранским коллегой сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что следующую встречу в рамках формата "3+3", подготовленной совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, планируется провести в Турции.