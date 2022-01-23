https://news.day.az/politics/1429128.html Турция планирует провести следующую встречу в рамках формата "3+3"
Турция планирует провести следующую встречу в рамках формата "3+3"
Турция продолжает свои усилия для установления мира и стабильности на Кавказе.
Об этом во время телефонного разговора с иранским коллегой сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Эрдоган отметил, что следующую встречу в рамках формата "3+3", подготовленной совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, планируется провести в Турции.
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