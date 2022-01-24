Милли Меджлис обсудит преступления Армении

В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания, связанные с преступлениями, совершенными Арменией в период Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это включено в план работы парламентского комитета по правам человека на весеннюю сессию 2022 года.

Было отмечено, что в ходе сессии в комитете состоится специальное слушание по правовым механизмам в связи с преступлениями, совершенными Арменией в период Отечественной войны, защитой нарушенных прав граждан Азербайджанской Республики в результате оккупации вооруженными силами Армении и возмещением Азербайджану ущерба на основании соответствующих исков в международных инстанциях.