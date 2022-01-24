В Армении установят памятник президенту США

Автор: Ибрагим Алиев

После разгромного поражения во Второй Карабахской войне Армения с каждым днем все дальше отходит от России, которой она обязана своим существованием на карте мира. Процессы, направленные на разрыв отношений, начинались по заказу Запада и под контролем Сороса. В стране постепенно закрывались русские школы, подпитывалась русофобия и антироссийские настроения.

Одним из тезисов, которые армянское общество не отпускают по сей день, является так называемое "предательство со стороны России", сопровождаемое идеей реванша во что бы то ни стало. Реванш, как известно, невозможен, ибо новая реальность, созданная Азербайджаном на Южном Кавказе, неизменима, а "непобедимая" армянская армия полностью разгромлена и на ее восстановление понадобятся десятки лет, но насолить РФ прозападные армянские реваншисты очень хотят и используют для этого любую возможность.

Так, национально-демократический полюс (НДП), более известный как террористическая организация "Сасна-Црер", на днях назло России инициировал процесс установки в Ереване памятника американскому президенту Вудро Вильсону, который был одним из основоположников противостояния с русскими.

Напомним, что Вильсон занимал пост главы государства с 1913 по 1921 год. В его правление произошла Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции и Гражданская война в России. Он поддержал американскую военную интервенцию на российскую территорию Севера, Сибири и Дальнего Востока. Политика Вильсона заложила основы для холодной войны и политики сдерживания. При Вильсоне у США был план о желаемом ими территориальном устройстве России.

В 1918 году один из помощников Вильсона сказал, что "всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще четыре государства в европейской части".

Недавно, кстати, об этом рассказывал российский президент Владимир Путин. Комментируя антироссийские планы Вудро Вильсона, глава РФ заявил на ежегодной большой пресс-конференции, что Западу нужно было относиться к России как к возможному союзнику, а не предпринимать попытки дальнейшего развала страны, несмотря на данные обещания и гарантии. Путин добавил, что западным партнерам не нужна единая и сильная Россия, и поэтому Москва обязана действовать как считает нужным.

В планах Вильсона была и мертворожденная идея о границах Армении. Вильсоновская Армения, которую хотели создать за счет территорий Турции, с треском провалилась, однако террористы "Сасна-Црер", до сих пор служащие интересам Запада и ненавидящие РФ, хотят возгдвигнуть ему памятник с целью сделать его символом отречения от России.

Удивительно то, что постоянные антироссийские идеи, акции, митинги, организованные НДП и проходящие в самом центре Еревана, не пресекаются армянскими властями, которые хоть и не блещут умом, но хотя бы в какой-то извилине соображают, что без поддержки российской стороны Армения просто перестанет существовать на карте мира.

Чего только стоят выкрики одного из нынешних лидеров "Сасна-Црер" Ваге Гаспаряна "прощай, немытая Россия!". А выкрикивали-то, между прочим, прямо перед российским посольством. И до сих пор антироссийские планы этой террористической организации только растут с каждым днем.

Очевидно, что Армения совсем скоро будет порабощена Западом, который просто продаст ее по частям при первой же возможности. Террористы "Сасна-Црер" лишь одни из агентов в этом направлении, а памятник - первый шаг в новом году к отколу от России. Армянский народ не понимает, какая беда их ждет. Но остановит ли агентов кто-нибудь? Вопрос риторический, ибо десятки лет влияние Запада на Армению только поощряется.