Азербайджанская и иранская делегации посетили освобожденные территории

Прибывшая в Азербайджан иранская делегация во главе с министром дорог и градостроительства, сопредседателем межправительственной ирано-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми посетила совместно с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым освобожденные от оккупации территории Азербайджана, где состоялось ознакомление с транспортными и другими инфраструктурными проектами, реализуемыми на этих территориях в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как отмечается, иранская делегация была проинформирована о Международном аэропорте Физули, куда самолет приземлился прямым рейсом из Тегерана, было доведено до внимания, что аэропорт построен всего за девять месяцев.

Затем состоялось ознакомление с работами, проводимыми в Зангиланском районе по проекту железной дороги Горадиз - Агбенд, являющейся частью международного транспортного маршрута. В ходе ознакомления была подчеркнута важность участия Ирана в этом проекте. Также состоялось ознакомление с работами по строительству Международного аэропорта Зангилан, автомобильных тоннелей на маршруте Зангезурского коридора и в рамках железнодорожного проекта в поселке Джоджуг Марджанлы, с презентациями по автомобильным и железнодорожным проектам.

В ходе поездки на освобожденные от оккупации территории Азербайджана была предоставлена информация о разрушенных армянами городах и селах. В завершение состоялось ознакомление с городом Физули, где участники поездки могли воочию стать свидетелями полного разрушения всех жилых и инфраструктурных объектов, в том числе мечетей.