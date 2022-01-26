Посол России о возможности присоединения Азербайджана к ЕАЭС

Решение о присоединении к той или иной организации, в частности, Азербайджана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), является суверенным правом каждого государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

"Мы видим, что интеграция стран в ЕАЭС принесла пользу с экономической точки зрения. Суммарный ВВП стран ЕАЭС вырос более чем на четыре процента, взаимная торговля - на 30 процентов, экспорт на внешние рынки - на 41 процент. Сейчас страны ЕАЭС уже имеют опыт кооперации по внедрению цифровых технологий, поддержке малого и среднего бизнеса. Кроме того, ряд стран проявляют интерес ко вступлению в эту организацию", - сказал Бочарников.

Напомним, что ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил предоставить Азербайджану статус наблюдателя в ЕАЭС.